Comcam e Condescom aderem à Escola Federativa para capacitação gratuita de servidores e gestores políticos

Servidores públicos dos municípios consorciados à Comcam e Condescom poderão a partir de agora acessar a Escola Federativa, plataforma criada pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, para capacitação gratuita.

É que o presidente destes consórcios, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna, assinou nessa sexta-feira (20), durante assembleia da Comcam, um termo de cooperação com a Presidência da República, por meio da Secretaria de Assuntos Federativos, que transformará a Comcam em um ‘braço’ da Escola Federativa do Governo Federal na região.

Com isso, servidores e gestores públicos das mais variadas áreas, como infraestrutrura, jurídico, educação licitações, convênios, meio ambiente, entre outras, terão qualificação gratuita. “Isso fará com que nossa região tenha um maior equilíbrio e maior eficiência na operacionalização de convênios e, consequentemente, execução e melhorias nas políticas públicas”, comemorou Oliveira.

O coordenador técnico do Condescom, Renato de Lima Correia, ressaltou que o projeto contribui com o intercâmbio de boas práticas de governança e gestão pública dos entes federativos. “A Escola Federativa é uma plataforma de agregação de conhecimento para capacitar e aprimorar servidores públicos e agentes políticos de todos os municípios. O Governo Federal selecionou e disponibiliza na plataforma conteúdos educacionais gratuitos de várias instituições parceiras”, comentou.

Os servidores e agentes políticos que receberem a qualificação via Escola Federativa, são certificados pelo Governo Federal e Inape (Instituto Nacional de Pesquisa Quantitativas) dentro das mais modernas atualizações e normas que o Brasil tem hoje. “O objetivo é a desburocratização do sistema e da operacionalização com os Ministérios. É uma ação inovadora para nossa região zelando pelo maior patrimônio dos município que são os servidores públicos”, acrescentou Correia.