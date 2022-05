Veículo sai de posto e provoca grave acidente ao entrar na pista

Pai e filha ficaram feridos em uma violenta colisão traseira ocorrida na manhã deste sábado, na rodovia BR 369, em frente ao posto de combustíveis do distrito de Piquirivaí.

As vítimas estavam em um Fiat Uno que ao entrar na pista, saindo do posto, foi atingido na traseira por um caminhão-guincho, com placas de Jussara (GO). Com o impacto, o Fiat, com placas de São Paulo ainda bateu em uma carreta.

Os dois ficaram presos às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou fazer o desencarceramento, cortando o teto do veículo para facilitar o resgate. O Samu também prestou apoio encaminhando as vítimas ao hospital.

O Aeromédico do Samu de Maringá também esteve no local, mas não houve a necessidade da remoção pelo helicóptero. O caminhão-guincho teve a cabine destruída, mas o motorista não se feriu.

Ele disse que ainda freou para tentar evitar a batida, mas não conseguiu parar a tempo. A Polícia Rodoviária Federal fez o levantamento da ocorrência para apurar as causas do acidente.