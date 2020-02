Comcam define eleição para escolha de novo presidente no dia 28 deste mês

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) realizará eleição para escolha de sua nova diretoria no dia 28 deste mês. O atual presidente, Edenilson Miliossi, prefeito de Barbosa Ferraz, adiantou que não disputará a reeleição. A eleição da entidade está marcada para as 9 horas. Só poderão votar os prefeitos que estiverem com a mensalidade em dia, conforme prevê o estatuto da Associação.

“Não vou à reeleição porque acho que tem que deixar oportunidade para outros prefeitos também colaborarem com a entidade. Entrego minha gestão no dia 28, vamos fazer uma prestação de contas das nossas ações enquanto presidente da Associação”, falou Miliossi. Ele disse esperar um consenso entre os prefeitos para uma eleição sem bate chapa.

Miliossi, que veio de uma reeleição – ele assumiu a Comcam em novembro de 2018 no lugar da prefeita de Farol, Angela Kraus-, faz um balanço positivo de sua gestão. “Apesar de todas as dificuldades que tivemos com Governo Federal e Estadual com relação a liberação de verbas, temos alguns recursos para a Comcam para a aquisição de uma patrulha mecanizada e uma usina de asfalto”, comentou.

O presidente destacou também a união dos prefeitos durante a sua gestão. “Presidimos a Comcam sempre com bom relacionamento entre os prefeitos. Estamos deixando a presidência com a sensação de missão cumprida”, destacou.