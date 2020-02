Reforma da Escola Parigot de Souza é entregue no primeiro dia do ano letivo

Nesta quarta-feira, no período da manhã, foi entregue a reforma da Escola Municipal Parigot de Souza, no Jardim Gutierrez. O evento contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, da Secretária da Educação Tania Caetano, da Diretora da Escola, Luceni Porto Sepúlveda da Silva e do Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Ireno dos Reis Pereira, além de vereadores, comunidade escolar, alunos, professores, equipe da Secretaria da Educação, pais e moradores da região.

O investimento foi de R$ 489.996,43, com recursos próprios do município. O Padre Gaspar Gonçalves da Silva, da Paróquia São Francisco de Assis (Jardim Gutierrez), proferiu a benção sobre as “novas instalações”. As reformas foram entregues exatamente no primeiro dia de aulas do ano letivo 2020 da Rede Municipal de Ensino.

A escola foi contemplada com a remoção de toda a cobertura, com substituição de telhas, troca de forro em PVC, instalação de soleiras, preparo das paredes para pintura geral interna e externa; remoção e substituição de todas as calhas, rede elétrica, luminárias, interruptores, substituição das portas/batentes e fechaduras, dos pisos nas salas de aula e cozinha; ampliação da rede elétrica para instalação de aparelhos de ar condicionado, revitalização da quadra de esportes e do portão principal, construção de galerias pluviais, adequação de pias nos banheiros, do lavatório no pátio, facilitando o trânsito de alunos na hora do intervalo e das aulas de educação física; adequações nos banheiros, inclusive com rampas de acessibilidade; adequação de área de serviços inclusive com nova central de gás, implantação de guarda corpo e corrimão e cobertura nas passarelas e também na entrada principal dos alunos e saída de emergência.

A reforma da escola vem de encontro à necessidade apresentada pelos alunos, professores, servidores e associação de pais e professores, onde a administração municipal, por meio da Secretaria da Educação, providenciou os projetos necessários para que a reforma fosse executada o mais rápido possível, para proporcionar um melhor bem-estar aos alunos dessa escola. Ao final do evento, foi descerrada a placa inaugural da reforma.

A diretora falou da importância da reforma, por todas as dificuldades que passaram nos últimos tempos. “Precisávamos desta reforma, era uma prioridade. Sabemos o que passamos e só agradecemos por tudo o que aconteceu. Só temos que agradecer a administração municipal. Valeu o esforço e a cooperação de todos, sem dúvida alguma”, afirmou a diretora. A Secretária da Educação também aproveitou para falar sobre a situação de uma grande dificuldade que foi resolvida. “Havia muitas goteiras, praticamente chovia dentro da escola, as dificuldades desta unidade escolar eram visíveis, tínhamos esta preocupação com a melhoria da escola, e a reforma foi muito importante, hoje vemos a escola com uma estrutura muito melhor, e aqui, como em outras escolas, certamente, teremos um ano letivo muito especial e produtivo”, destacou.

O prefeito falou da importância da escola reformada, com a união da administração municipal com a comunidade escolar. “Quando assumimos esta gestão atual, muitas escolas necessitavam melhorias. Esta aqui era uma delas. A reforma contemplou várias situações que necessitavam de reparos. E tudo isto foi possível, com recursos públicos, com recursos devolvidos de sobras do poder legislativo. Assim, agradecemos aos nossos vereadores, deputados, aos governos estadual e federal; e todos que tem colaborado para melhorarmos nossa cidade. Temos uma preocupação também muito grande com a educação, e poder manter as nossas escolas em boa condição para alunos, professores, pais, funcionários e comunidade escolar em geral, para nós é uma grande satisfação”, conclui o prefeito.