Castro, Goioerê e Santo Antônio da Platina recebem a Assembleia Itinerante em agosto

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no mês de agosto, mais três edições da Assembleia Itinerante, projeto que reforça o compromisso do Parlamento com a interiorização das ações legislativas e o diálogo direto com a população. Os encontros ocorrerão nos municípios de Castro (6/8), Goioerê (8/8) e Santo Antônio da Platina (21/8).

Instituída em 2023, a Assembleia Itinerante tem como objetivo descentralizar as atividades do Poder Legislativo, ampliar a escuta qualificada da sociedade, fortalecer a transparência institucional e incentivar a participação cidadã. Durante os eventos, moradores e representantes de entidades públicas e privadas podem apresentar sugestões, demandas e propostas que contribuem para o aprimoramento das políticas públicas.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), a iniciativa reafirma o papel do Legislativo como agente ativo no desenvolvimento regional. “A Assembleia Itinerante é uma oportunidade de escutar de perto os anseios da população e tornar a atuação dos deputados ainda mais conectada com a realidade de cada região. O Poder Legislativo precisa estar onde o povo está, nas cidades onde eles vivem, para atuar com mais responsabilidade e assertividade”, afirmou.

INTERIORIZAÇÃO

A Assembleia Itinerante é uma ação da Assembleia Legislativa do Paraná que leva a estrutura do Parlamento para diferentes regiões do estado, em eventos regionais de grande visibilidade. O objetivo é ouvir diretamente a população, acolher sugestões e apresentar o trabalho realizado pela Casa. A proposta é fortalecer os laços entre a instituição e os cidadãos, promovendo maior transparência, escuta ativa e aproximação com os temas que impactam a vida das comunidades.

Desde sua criação, o projeto já realizou 24 edições e percorreu cidades como Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Jacarezinho, entre outras. Mais de 5,7 mil sugestões foram coletadas nessas ocasiões, abordando temas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública. A iniciativa tem se consolidado como um canal efetivo de participação democrática, permitindo que as demandas regionais cheguem diretamente aos parlamentares.

Programação

Castro (6/8) – A Assembleia Itinerante será realizada durante a Agroleite, tradicional evento do setor agropecuário.

Goioerê (8/8) – A edição ocorrerá no espaço da Expo Goio, feira que movimenta a economia e o comércio da região Noroeste.

Santo Antônio da Platina (21/8) – A iniciativa será integrada à programação da EFAPI Expo, referência no Norte Pioneiro.

Da Assessoria