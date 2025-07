Prefeitura de Campo Mourão promove diversos cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Campo Mourão, em parceria com várias instituições, oferece uma variedade de cursos de qualificação profissional gratuitos para a comunidade. Essas iniciativas visam preparar os moradores para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de aprendizado em diversas áreas.

Por meio da Agência do Trabalhador, em pareceria com o Senac, neste primeiro semestre de 2025 foram realizadas oficinas sobre entrevistas de emprego, consultoria de apresentação de currículos e posicionamento de carreira. Em março, em homenagem ao mês da Mulher, a Agência promoveu palestras voltadas ao autoconhecimento, valorização, superação e empreendedorismo feminino.

A Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade (SEMAC), em parceria com a Escola do Trabalho, o Centro de Iniciação Profissional (CIP), Senai, CIEE e empresas locais também tem ofertado diversos cursos gratuitos voltados à preparação para o mercado de trabalho. As participantes dos Clubes de Mães recebem materiais e instruções, principalmente sobre trabalhos manuais.

O intuito é beneficiar jovens e adultos em busca de colocação profissional ou aprimoramento de suas habilidades. Também promove cursos em áreas como marketing digital, informática básica, cabeleireiro, manicure e pedicure, entre outros, com o objetivo de atender a diferentes públicos e necessidades.

Além da qualificação para a comunidade, a prefeitura de Campo Mourão também investe na qualificação dos servidores municipais. São cursos de qualificação constantes, como nas áreas da Educação, Saúde e pessoal administrativo, sempre buscando aprimorar o conhecimento daqueles que atendem a população.