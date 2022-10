Cartório Eleitoral de CM começa a preparar urnas para o segundo turno

O Cartório Eleitoral da comarca de Campo Mourão começou nesta quarta-feira, 19, a preparar as urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Assim como ocorreu no primeiro turno, serão inseridos nos aparelhos os dados dos candidatos que estão concorrendo à Presidência da República.

O processo consiste na geração de mídia, com as inserções dos dados dos candidatos e dos eleitores nas urnas. Em seguida acontece a lacração dos equipamentos, que também passarão por testes de funcionamento.

Nesta quarta-feira estão sendo preparadas as urnas da 183ª Zona Eleitoral, pertencentes aos municipios de Janiópolis, Farol e Luiziana. São 45, no total.

Já amanhã, será a vez das urnas da 31ª Zona Eleitoral, correspondendentes ao município de Campo Mourão, totalizando 207 urnas, as quais serão distribuídas em 30 locais de votação. Outras 21 urnas ficam de reservas.

A cerimônia de lacração está prevista na Resolução do TSE nº 23.611/2019, garantindo a segurança e transparência de todos os sistemas que serão utilizados na eleição. Participam da cerimônia de carga e lacração representantes de partidos políticos, Promotores de Justiça Eleitorais das Zonas 31 e 183, juízes eleitorais e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da subseção de

Campo Mourão.

Após a lacração, as urnas permanecerão no depósito da Justiça Eleitoral, de onde só sairão no sábado (29 de outubro) para os locais de votação.

A chefe do Cartório Eleitoral de Campo Mourão, Sueli Bisi, acredita que a eleição será mais rápida no segundo turno, já que no Paraná o eleitor votará apenas para eleger o Presidente da República.

“Será um processo mais rápido em comparação ao primeiro turno, quando os eleitores tiveram que votar em cinco candidatos. Mesmo assim, o balanço do primeiro foi bastante positivo”, disse Sueli.

Ela explica que o Cartório Eleitoral está atendendo com plantões aos sábados e domingos e feriados, da 13h às 17h. Já de segunda a sexta, o atendimento é das 12h às 19h.