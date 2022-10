Homem é preso após ameaçar, agredir e danificar carro de ex-namorada

Um homem acusado de ameaçar, agredir a ex-namorada e danificar o carro dela com uma marreta, na cidade de Fênix, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde dessa terça-feira, quando chegava na cidade de Engenheiro Beltrão.

Durante a abordagem os policiais perceberam que o homem, que conduzia uma caminhonete Fiat Toro, apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.

A Polícia Militar foi acionada depois de o acusado ir ao local de trabalho da ex-namorada e a agredir com empurrões e danificar o carro dela com uma marreta. Depois do ocorrido o homem se evadiu do local.

A vítima disse que ele não aceita o término do relacionamento e constantemente tem tirado o sossego dela proferindo ameaças. Após ser localizado pela PM, ele foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para que fossem adotadas as devidas providências.