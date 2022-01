Cartório Eleitoral de Campo Mourão orienta eleitor a optar pelo sistema remoto

Mesmo após ter retomado o atendimento presencial, desde o final do ano passado, o Cartório Eleitoral de Campo Mourão orienta as pessoas para que evitem procurar o órgão nesse início de ano. Em meio ao aumento expressivo de novos casos de covid-19 no município, a recomendação é que as pessoas recorram ao atendimento remoto para regularização de sua situação eleitoral.

A chefe do Cartório Eleitoral, Sueli Bissi explica que o momento ainda exige muita prudência. “Em razão da pandemia, orientamos para que o eleitor faça as operações de alistamento eleitoral, revisão, transferência, pagamento de multas, além de outros serviços, pela internet, de maneira simples e rápida, sem precisar sair de casa”, alertou Sueli.

Segundo ela, apenas em casos extremos, o eleitor deve procurar o atendimento presencial. “Por medida de segurança, só compareça ao cartório caso encontre dificuldade para as operações. Mesmo porque ainda continua suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a coleta de biometria, que justificaria o comparecimento ao cartório.”

Atendimento Remoto

Você pode fazer o requerimento através do site do TRE-PR, neste link:

https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento

É possivel acompanhar seu requerimento através do link:

https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/acompanharRequerimento