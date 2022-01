Categorias sub-17 e 20 serão as primeiras avaliadas pela comissão técnica do Carneirão

A garotada que estava com saudade daquela seletiva de qualidade, de dar aquele tapa sob os olhares do professor, e ter aquela chance de vestir a camisa do clube Mais Tradicional do Paraná, se ligue aí porque está chegando a hora.

O primeiro teste será no próximo dia 12 de fevereiro (sábado), às 14 horas, na Arena UTFPR, em Campo Mourão (PR), para os meninos da categoria sub-20, nascidos entre 2002 e 2004. E no dia seguinte, 13 de fevereiro, às 09h30 da manhã, também na Arena, será a vez dos garotos do sub-17, nascidos entre 2005 e 2006.

Para participar basta acessar o site do Carneirão https://campomouraofutsal.com.br/, baixar o formulário de inscrição, preencher enviar para o e-mail [email protected], até o dia 10 de fevereiro. E no dia da seletiva não esquecer de levar atestado médico e documento com foto.

E logo, logo os meninos do sub-13 e sub-15 também terão a oportunidade de participar. Boa sorte rapaziada.