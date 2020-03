Carreata pró-Bolsonaro está mantida em CM

A carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, programada para acontecer neste domingo (15) em Campo Mourão, está mantida pelo grupo de empresários que integram o DCM (Direita Conservadora Mourãoense). Por conta da expansão do coronavírus em alguns municípios, o próprio presidente pediu cautela durante a semana nos atos, que estão programados para ocorrer em várias cidades do país.

A manifestação tem o propósito de mostrar que o presidente mantém apoio popular e pressionar a Câmara dos Deputados, Senado e o SFT (Supremo Tribunal Federal) a apoiar projetos do Executivo.

O empresário e agropecuarista Mansuetto Salvadori Neto, um dos organizadores do ato, disse que muita gente tem o procurado para saber se houve o cancelamento. “Muita gente me ligou, mas vai ter sim, mesmo porque é uma carreata, onde as pessoas não ficarão expostas”, disse ele.

Além de moradores de Campo Mourão, muitas pessoas da região da Comcam deverão participar da manifestação. “Queremos manifestar nosso apoio ao presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo repudiar o posicionamento da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF), pelas intervenções nos atos do Executivo. É preciso que o povo se mobilize para pressionar esses órgãos a aprovar as reformas propostas pelo governo”, afirma Salvadori.

A carreata terá início às 14h30, no trevo de acesso ao aeroporto municipal, passando pelo centro da cidade tendo como destino a praça do Lar Paraná.