Startups receberam informações sobre direitos do Consumidor

Durante as comemorações da Semana do Consumidor em Campo Mourão, o Procon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e UTFPR realizaram um “bate-papo” com empreendedores à frente das startups do município.

Ministrada pelo advogado e professor Candido Mendes Neto, a reunião teve a presença de 18 empreendedores que tiraram as suas dúvidas acerca das relações de consumo e como atuar na prevenção a demandas, multas e demais despesas ocasionadas por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

“Pensar no desenvolvimento do modelo de negócios da empresa de uma maneira que previna futuras demandas judiciais, a comunicação e postagens em redes sociais respeitando os princípios do direito do consumidor, deve ser sempre buscado para todo empreendedor que está iniciando seu negócio”, observou o palestrante.

Ele também abordou algumas ferramentas inovadoras na solução de conflitos do consumidor, como as ODR´s, que são plataformas de resolução de disputas on-line, uma tendência para desafogar o Judiciário desta natureza de demanda.

A Semana do Consumidor foi encerrada nesta sexta-feira (13) com clínica financeira do Instituto Sicoob na Praça São José e palestras sobre educação financeira nas escolas municipais Parigot de Souza (Vila Teixeira) e Mario de Miranda Quintana (Jardim Ione).

STARTUPS

Palavra da moda no mundo no empreendedorismo nos últimos anos, as chamadas startups são empresas de base tecnológica com alto potencial de escala e faturamento, e estão fazendo parte do cotidiano do paranaense. Campo Mourão já aparece entre as cidades top 10 no Paraná em mapeamento realizado pelo Sebrae em 2019.