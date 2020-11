Atentos a recomendação do TSE, idosos vão cedo votar 

A recomendação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os idosos comparecessem mais cedo para votar, no período das 7h às 10h, vem sendo obedecida por muitos deles. Na Escola Bento Mossurunga, no jardim Copacabana, por exemplo, o grupo acima dos 60 anos tem sido maioria nas urnas até o momento.

“Desde as 7 horas a grande maioria dos eleitores que recebemos são idosos. Abaixo dos 60 que chegaram eram policiais que precisavam trabalhar e algumas pessoas que também não poderiam votar mais tarde”, contou uma das representantes da Justiça Eleitoral.

O horário preferencial aos idosos foi estipulado pelo TSE como forma de prevenção ao coronavírus, já que os mesmos fazem parte do grupo de risco. Nos locais de votação, onde são formadas as filas de espera, o chão também está demarcado para que o distanciamento entre os eleitores seja facilitado.