Câmara de CM vota nas próximas sessões projeto de Lei do Magistério

Na próxima segunda e terça-feira, 24 e 25 respectivamente, os 13 vereadores da Câmara de Campo Mourão, se reúnem em plenário, a partir das 09 horas, para debater e aprovar em primeiro e segundo turno de discussão e votação, a pauta com os trabalhos parlamentares.

Um dos projetos que entra em plenário para discussão e aprovação dos parlamentares – dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salários do Magistério. O projeto de Lei

98/2022, recebeu pareceres favoráveis das quatro Comissões Permanentes do Legislativo.

De autoria do Executivo, o projeto é uma reformulação e uma atualização do plano de cargos e salários, uma antiga reivindicação da categoria. Entre os avanços estão à

equiparação do salário do professor com o do orientador e a redenominação do cargo do orientador educacional para professor pedagogo.

A última revisão do Plano foi em 2004. O novo Plano representa um incremento de quase R$ 7 milhões na folha de pagamento da rede municipal de Educação. Além do projeto, os vereadores irão debater e aprovar, na sessão de segunda-feira (24), a pauta com 76 indicações, 29 requerimentos, três Indicações Legislativas, três projetos de Leis, prestações de contas de entidades assistenciais de Campo Mourão, ofícios de órgãos do governo municipal e estadual – em respostas a questionamentos dos parlamentares de Campo Mourão. Três projetos de Leis, de autoria do Executivo, serão apresentados aos parlamentares durante a sessão ordinária.

As sessões terão início às 09 horas e serão transmitidas pelo Youtube. Na segunda-feira, os interessados podem acompanhar a sessão através do link

https://youtu.be/bf8BidC-JhE . Para assistir a sessão da terça-feira, basta dar um click no link https://youtu.be/uZB2gwDyD3A .