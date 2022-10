Diagnóstico precoce de câncer de mama permite cura em 95% dos casos

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, com exceção da região Norte. Por lá, o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição. As maiores taxas de óbitos estão no Sul e Sudeste, com 12,64 e 12,79 a cada 100 mil mulheres, respectivamente, de acordo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2022).

Muitas destas mortes podem ser evitadas quando há um diagnóstico precoce. O frequente acompanhamento e detecção ainda em estágio inicial da doença permite a cura em 95% dos casos. Por isso, neste Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, é intensificada a recomendação do exame de mamografia uma vez ao ano para as mulheres com 40 anos de idade ou mais.

A orientação é da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Aquela mulher que tem histórico de câncer de mama ou de ovário na família (mãe, irmã ou filha) deve começar o acompanhamento ainda mais cedo, sempre seguindo as orientações de um especialista.