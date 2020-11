Bina promete honrar os mais de 1 mil votos recebidos

Dos 13 vereadores eleitos, apenas quatro ultrapassaram a marca de 1 mil votos. Um deles é o novato Ibneias Teixeira (Cidadania), mais conhecido por “Bina”. Popular no meio esportivo, ele chegou a disputar a eleição em 2016, mas não venceu e passou os últimos quatro anos na Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), exercendo o cargo de diretor financeiro. Também passaram dos 1 mil votos, Elvira Schen (1.777); Escrivão Parma (1.185) e Jadir Pepita (1.002).

Sobre a expressiva votação recebida, ele diz que quer retribuir o apoio que recebeu nas urnas, fazendo um bom trabalho como vereador. “Agradeço aos que votaram e muitos que torceram por mim, pois tinham compromisso com outro candidato. Quero trabalhar em benefício de todos, não apenas na área do esporte, mas também dando atenção aos moradores dos bairros”, disse ele.

Sobre a possibilidade de assumir uma secretaria, Bina garante que isso nem chegou a ser cogitado até o momento. “Foram apenas boatos, mas eu já adianto que vou exercer o mandato de vereador”, afirma.

Com tanta renovação na Câmara, quem é o “Bina”?

Meu nome é Ibneias Teixeira, mas todos me conhecem por “Bina”. Tenho 42 anos e sou natural de Curitiba. Sou uma pessoa tranquila e pacata, que gosta de estar no meio das pessoas. Esse relacionamento de amizade é que me levou a ser eleito. Sempre convivi na área do esporte, desde pequeno, jogando futebol. Fui atleta profissional do Paraná e também disputei muito campeonato amador em Curitiba. Hoje estou presente nos quatro cantos da cidade, batendo bola com os amigos, sempre cultivando amizades.

O que o mourãoense, e principalmente seus eleitores podem esperar de você como vereador?

Muito trabalho, vou continuar dando atenção na área do esporte, com sequência a uma série de atividades que já temos feito e também em outras áreas. Também quero estar mais próximo das pessoas que moram nos bairros, conhecendo o seu dia a dia e as suas necessidades.

Algum projeto já definido para o início do mandato?

Vamos procurar intensificar os projetos Campo Mourão Mais Ativa e o Campo Mourão Mais Atleta, para transformar em lei. São programas criados na secretaria de Esportes e que muito contribuem para a qualidade de vida, desde a criança à terceira idade. Temos parceria com a secretaria da Educação para trabalhar em conjunto com as escolas, em todas as modalidades esportivas. Sobre o Campo Mourão Mais Ativa, é um projeto voltado para a qualidade de vida de todos, que se alia com a Saúde.

O que você achou dessa grande renovação na Câmara?

Fiquei surpreso com essa grande renovação. Candidato que a gente dava como certa a eleição, acabaram ficando de fora. Mas o povo escolheu assim e agora temos o compromisso de honrar esses votos. Muita gente nova e com certeza com dispostas a trabalhar em favor da nossa população.

Se surgir o convite para você assumir uma secretaria, você vai aceitar?

Esse assunto já deu polêmica antes de mesmo de eu assumir o mandato. Mas foi só boato, meu compromisso é com os eleitores que me elegeram, por isso quero exercer meu mandato como vereador. Como disse, é um assunto que nunca existiu.

Que avaliação faz da campanha?

Foi uma campanha tranquila e acho que o trabalho na Fundação de Esporte agregou muito nesses últimos quatro anos. Estivemos mais próximos das pessoas, trabalhando com todas as modalidades e a resposta veio nas urnas. Fico agradecido porque houve uma aprovação do nosso trabalho. Isso ficou claro pelo carinho recebido durante a campanha. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família e a todos pelo voto de confiança. Agradeço aos que votaram e muitos que torceram por mim, pois tinham compromisso com outro candidato.