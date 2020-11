Medicina Integrado: Laboratório de Ultrassom garante diferencial na formação profissional 

A ultrassonografia como ferramenta auxiliar ao diagnóstico e diferencial na formação médica de qualidade. Com essa premissa, o curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão (PR), investiu mais de R$ 400 mil na compra e instalação de 7 equipamentos que compõem o Laboratório de Ultrassom do curso.

Ao todo, são 6 aparelhos de ultrassom para o point of care, que serve como instrumento auxiliar na atuação e assistência médica, para aumentar a resolutividade e assertividade do cuidado oferecido ao paciente. Além de um aparelho de ultrassom diagnóstico, que é o utilizado em clínicas médicas.

De acordo como coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, Marco Aurélio Marangoni, a utilização da ultrassonografia é essencial para a formação médica de qualidade. “A ultrassonografia como ferramenta auxiliar ao diagnóstico, efetuada pelo médico assistente, nem pode mais ser considerada o futuro da Medicina. Ela é tão revolucionária, em especial no atendimento a pacientes graves que, sem essa habilidade, o médico que está sendo formado no momento, pode se considerar menos resolutivo. Oferecer a possibilidade para que o acadêmico possa desenvolver-se nesse campo é fundamental a qualquer escola que se proponha a estar na vanguarda da formação médica de excelência”, garante Marangoni.

No Brasil, iniciativas como essa são raras, segundo o coordenador do curso. No curso de Medicina do Integrado, os professores focam no desenvolvimento do conhecimento do equipamento e em seu manuseio, além de oportunizar a prática de manipulação e aquisição das imagens ultrassonográficas entre os próprios estudantes, em nosso Laboratório de Ultrassonografia.

Além disso, através da parceria do curso com o Hospital Santa Casa de Campo Mourão e Prefeitura um dos equipamentos já foi incorporado ao Hospital. “Vamos incluir outros equipamentos através do Copaes nos demais serviços de atendimento a pacientes graves. Com isso, toda a equipe assistencial do município vai poder prestar uma assistência mais eficaz ainda e os equipamentos estarão disponíveis para que os estudantes possam utilizar durante seus estágios em toda a rede que os recebe”, afirma o coordenador do curso de Medicina do Integrado.

VESTIBULAR

O curso de Medicina do Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para o primeiro semestre de 2021. Para participar, basta acessar o site: medicinaintegrado.com.br e realizar a inscrição. O prazo vai até o dia 7 de dezembro. A prova presencial será realizada no dia 12 de dezembro, em Campo Mourão.