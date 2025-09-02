Bina e Eraldo substituem Tião do Karatê e Tio Leco na Câmara de Vereadores

A Justiça Eleitoral de Campo Mourão fez, na tarde desta terça-feira, 2, a retotalização de votos das eleições municipais de 2024 e confirmou os nomes de Ibneias Teixeira (Bina) e Eraldo Teodoro para ocuparem os cargos de vereadores na Câmara Municipal.

Ambos assumem as vagas após a cassação dos mandatos dos eleitos Sebastião Galdino (Tião do Karatê) e Alex Sandro Alves Nunes (Tio Leco).

Com 1.102 votos nas eleições do ano passado, Bina era o 1º suplente do partido Cidadania. Já Eraldo era o 1º suplente do PSD, com 786 votos. Ambos foram favorecidos por conta da cassação de Tião do Karatê e Tio Leco, que perderam o cargo por fraude na cota de gênero na chapa do PP.

Bina, que foi vereador na gestão 2021/24, ocupa atualmente o cargo de diretor da Fecam. Já Teodoro será vereador pela quarta vez em Campo Mourão.