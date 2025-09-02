Câmeras de monitoramento são furtadas da Prefeitura de Barbosa Ferraz

A Polícia Militar de Barbosa Ferraz foi acionada após o furto e dano de câmeras de monitoramento instaladas no prédio da prefeitura, durante a madrugada desta terça-feira.

No local, as equipes analisaram as imagens do sistema de segurança, onde foi possível identificar o autor, um homem de 24 anos, já conhecido no meio policial por outras práticas criminosas. As filmagens mostram o suspeito se aproximando do prédio e, utilizando um objeto, danificando uma das câmeras e furtando outra.

Diante das informações, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram buscas ininterruptas, localizando o indivíduo em sua residência. Durante a abordagem, ele desobedeceu às ordens policiais e tentou fugir, mas acabou contido.

Ainda na casa, a mãe do suspeito encontrou as câmeras furtadas e entregou os objetos aos policiais.