Baco, prefeito de Ubiratã, será candidato único à eleição da Comcam

O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, o Baco será candidato único à presidência da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam). A eleição de chapa única foi definida após conversa entre Baco e a prefeita de Farol, Angela Kraus, que também tinha interesse. Porém para evitar bate chapa, Angela, que já foi presidente da Comcam por dois mandatos (2017 e 2018) abriu mão da disputa para apoiar o prefeito de Ubiratã. O candidato a vice-prefeito de Baco é o prefeito de Terra Boa, Valter Peres. A eleição será no próximo dia 28 de fevereiro, a partir das 9 horas.

“Conversei com a Angela e ela disse que vai me apoiar, por isso decidi por colocar o nome à disposição. Alguns prefeitos também já tinham me procurado”, falou Baco. Este ano ele não disputa a reeleição em Ubiratã por já ter sido reeleito nas últimas Eleições. São dois mandatos consecutivos.

Baco agradeceu a confiança dos outros gestores e diz que a atuação de sua gestão terá um foco mais político no sentido de fortalecer a entidade. “Agradecemos a confiança dos demais prefeitos na gente. Embora acreditamos que será um ano difícil, o pessoal acredita que a Comcam pode continuar trabalhando, inovando em alguns sentidos”, disse o candidato. Ele informou que pretende convocar uma reunião com os prefeitos nos próximos dias para discutir alguns detalhes sobre a eleição e a Associação.

O gestor comentou que está terminando de colher as assinaturas para completar a chapa. Baco argumentou que será um desafio para ele assumir a presidência da Comcam. “Acredito que este ano, principalmente por ser ano eleitoral vai ser difícil uma atuação no sentido de buscar recursos para a região, só teremos três meses para isso. Por isso vamos focar na questão de aumentar a representatividade da Comcam”, ressaltou, ao comentar que o Consórcio de Desenvolvimento da Comcam (Condescom) já está consolidado, o que vai facilitar o processo da captação de recursos.