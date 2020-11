Rapaz é baleado em Campo Mourão 

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio, por volta das 23h50 desse sábado, próximo à Avenida das Torres. No local, um rapaz levou pelo menos cinco tiros, dois na região da face, dois no abdômen e outro no braço.

Segundo as informações, a equipe da Polícia Militar seguia para a região do jardim Cidade Nova, para atender a uma ocorrência de violência doméstica, quando ao passar pela Avenida das Torres, a viatura foi abordada por um rapaz, que relatou sobre a tentativa de homicídio.

Ele disse que um jovem havia acabado de ser baleado em uma estrada de terra, bem próxima à Avenida das Torres. Os policiais foram ao local e encontram a vítima, conhecida como “Mestiço”, em estado grave.

A PM apurou que no local a vítima estava acompanhada de outros dois amigos, supostamente consumindo cachaça e drogas. Uma latinha com crack foi encontrada pelos policiais.

Uma testemunha disse que três pessoas chegaram em um carro e um deles chamou por Mestiço, dizendo para ele se aproximar para falar com seu irmão. Assim que o rapaz se aproximou, começaram os tiros.

Os outros jovens que estavam na companhia de Mestiço fugiram e um deles voltou depois para acionar o socorro. Segundo a PM, essa estrada, por ser um local isolado e escuro, é ponto de encontro de jovens que se reúnem para beber e consumir drogas. Ali a polícia já apreendeu uma moto envolvida em um homicídio, além de outras ocorrências.

A Polícia Civil e o Samu também estiveram no local e o rapaz foi encaminhado para o hospital Pronto Socorro. O autor dos tiros está foragido.