Assembleia Itinerante retorna a Maringá durante a 51ª Expoingá

A 22ª edição da Assembleia Itinerante já tem data marcada para desembarcar em Maringá, no Noroeste do Paraná. No dia 15 de maio, às 18h, o projeto de interiorização do Poder Legislativo estadual será realizado dentro da programação da 51ª Expoingá, na Sociedade Rural de Maringá. Esta será a segunda vez que o município recebe a iniciativa.

Durante a sessão especial, representantes de órgãos públicos, privados e da sociedade civil organizada terão espaço para dialogar com os parlamentares, apresentar reivindicações e propor melhorias para a cidade e região. Além disso, a programação inclui a entrega de homenagens a personalidades que se destacam localmente.

“Já estamos prestando contas das demandas que recebemos e entregando obras, investimentos e desenvolvimento para todas as regiões do nosso Paraná. Estamos levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguindo ter mais contato com a realidade de cada região, bem como dar voz a paranaenses que, dificilmente, viriam até Curitiba, na sede do Poder Legislativo, para expor suas reivindicações”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD).

PARCERIAS

A Assembleia Itinerante novamente contará em seu estande com os serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia e da Escola do Legislativo. O objetivo é facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais.

Entre os serviços oferecidos, o Tribunal Regional Eleitoral estará presente para realizar a emissão de títulos de eleitor, transferência de domicílio, revisão cadastral e quitação de multas por ausência nas eleições, no valor de R$ 3,51 por turno não votado.

A Defensoria Pública do Paraná, que já conta com um posto especial na sede da Assembleia em Curitiba, também participará do evento, oferecendo orientação jurídica gratuita para cidadãos com renda familiar de até três salários mínimos.

Outro destaque do evento será o atendimento oferecido pela Procuradoria Especial da Mulher, que fará o recebimento, análise e encaminhamento de denúncias de violência política de gênero, além do acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência para órgãos da Rede de Proteção e do Poder Judiciário.

INTERIORIZAÇÃO

Criada em 2023, a Assembleia Itinerante tem o objetivo de aproximar os parlamentares da população paranaense. A proposta é ouvir de forma direta as demandas, sugestões e necessidades da comunidade, permitindo que os deputados estaduais atuem de forma ainda mais conectada com as realidades locais.

Desde seu lançamento, a Assembleia Itinerante já passou Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, e Telêmaco Borba. Até o momento, mais de 5 mil sugestões foram recebidas ao longo das edições.

Serviço:

22ª Sessão Especial da Assembleia Itinerante em Maringá

Local: ExpoIngá / Sociedade Rural de Maringá

Data e horário: 15 de maio, às 18h

Da Assessoria ALEP