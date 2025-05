Ônibus é consumido por incêndio e passageiros escapam sem ferimentos

Um ônibus de viagem foi completamente destruído por um incêndio no final da tarde deste sábado (3), na rodovia PR-900, trecho complementar à PR-158, próximo a Peabiru. O veículo seguia de Foz do Iguaçu para Maringá quando as chamas começaram, possivelmente causadas por uma pane elétrica no motor, conforme as primeiras informações apuradas.

De acordo com testemunhas, o motorista percebeu o início do incêndio e agiu rapidamente, conseguindo parar o ônibus no acostamento. A ação imediata permitiu que todos os passageiros fossem evacuados a tempo. Assustados, muitos saíram pelas janelas de emergência, enquanto outros utilizaram a porta principal.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Alguns passageiros conseguiram resgatar suas bagagens, mas muitos pertences foram consumidos pelo fogo, especialmente aqueles armazenados na parte traseira do ônibus, próxima ao motor, onde o incêndio teria começado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram evitar que o fogo destruísse completamente o veículo. A Polícia Rodoviária Estadual e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) auxiliaram na sinalização e controle do tráfego.

Durante o atendimento à ocorrência, agentes relataram a imprudência de alguns motoristas que desrespeitaram a sinalização e trafegaram em alta velocidade próximo ao local, colocando em risco a segurança dos envolvidos na operação.

A perícia foi acionada e uma investigação será conduzida para esclarecer as causas exatas do incêndio.