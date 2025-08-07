Assembleia Itinerante desembarca em Goioerê nesta sexta-feira

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, nesta sexta-feira (8), em Goioerê, a 26ª edição da Assembleia Itinerante, iniciativa que integra a programação da 37ª ExpoGoio. A sessão especial será realizada às 18 horas e reunirá autoridades do setor agropecuário, lideranças políticas regionais e estaduais, empresários e representantes da sociedade civil. O programa, criado em 2023, tem como propósito aproximar os deputados estaduais das demandas locais, fortalecendo o diálogo com a população e contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), a proposta reflete o compromisso da nova gestão com a interiorização das ações do Parlamento. “Essa é a marca da nova gestão da Assembleia Legislativa: estar presente em todas as regiões, sendo protagonista no desenvolvimento do Paraná e na melhoria da qualidade de vida da população do interior”, afirma.

Durante todo o dia, os visitantes da ExpoGoio poderão conhecer o estande da Assembleia, que oferecerá uma experiência interativa com realidade virtual, conduzindo o público por um tour imersivo na sede do Legislativo em Curitiba.

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

No mesmo espaço, a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) estará presente com atendimento jurídico gratuito, voltado a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos ou sem condições financeiras de arcar com os custos de um advogado.

A população poderá buscar orientação sobre diferentes áreas do Direito, como família, sucessões, registros públicos, questões cíveis, fazenda pública, infância e juventude — tanto na esfera cível quanto infracional —, além de casos envolvendo violência doméstica, direito penal e execução penal.

INTERIORIZAÇÃO

Com mais de 5,8 mil sugestões e reivindicações registradas desde sua criação, a Assembleia Itinerante já percorreu diversas regiões do estado, passando por municípios como Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Jacarezinho. A iniciativa reafirma o compromisso do Legislativo estadual com a escuta ativa e a construção de políticas públicas sintonizadas com as realidades locais.

Serviço:

26ª Sessão Especial da Assembleia Itinerante

Data: 8 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: ExpoGoio – Goioerê (PR) – Sociedade Rural de Goioerê, Parque de Exposições Antonio Fernando Nunes (Toninho Coletor), Trevo de Acesso a BR 272, Goioerê/PR