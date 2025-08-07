Polícia Militar do Paraná celebra 171 anos de bravura e compromisso com a sociedade

Na manhã desta quinta-feira (07), foi realizada em Campo Mourão a solenidade em comemoração aos 171 anos da Polícia Militar do Paraná, instituição que tem como missão a preservação da ordem pública e a promoção da segurança da população paranaense.

O evento aconteceu na Igreja Palavras que Curam (IPC), reunindo autoridades civis e militares, além de convidados e membros da comunidade local.

A solenidade foi marcada por momentos de reconhecimento, homenagens e reflexões sobre a trajetória da corporação ao longo de mais de um século e meio de serviços prestados à sociedade.

Na oportunidade, foram entregues as Medalhas de Bronze, concedidas aos policiais militares que completaram 10 anos de serviço com dedicação e disciplina. Também foi realizada a entrega da Medalha Sentinela do Centro-Oeste, honraria criada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar e destinada aos policiais que se destacaram no desempenho de suas funções na área de atuação da unidade.

Além disso, foram concedidas Menções Honrosas de Mérito Pessoal, em reconhecimento à atuação exemplar de militares que se destacaram em ações específicas.

O evento teve como objetivo valorizar o trabalho desempenhado pelos policiais militares e reforçar o compromisso da instituição com a proteção e o bem-estar dos cidadãos.

A celebração dos 171 anos da Polícia Militar do Paraná representa mais que uma data comemorativa — é um marco histórico que reverencia a bravura, a disciplina e a abnegação de homens e mulheres que, diariamente, dedicam suas vidas à segurança e à proteção da sociedade paranaense. É um momento de enaltecer o passado, reconhecer o presente e fortalecer o compromisso com um futuro ainda mais seguro para todos.