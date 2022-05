Aluno de colégio estadual de Ubiratã será senador por uma semana em Brasília

Gabriel Cezar Luiz Rivoli, de 16 anos, participará da Semana de Vivência Legislativa, que acontece de 27 de junho a 1º de julho em Brasília. A experiência é o prêmio por ter sido selecionado no concurso de redação Jovem Senador 2022, promovido pelo Senado Federal. Além da viagem, os 27 estudantes escolhidos em todo o Brasil também ganharam notebooks.

Aluno do 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Cecília Meireles, em Ubiratã (Centro-Oeste), Gabriel participou do concurso com um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”. A professora Aparecida Torres dos Santos Barroso, que o orientou na redação, o acompanhará.

“Eu, como orientadora, procurei nortear o foco da produção textual para a construção do amanhã, ou seja, qual aprendizado podemos captar com a Independência”, conta Aparecida, que leciona Língua Portuguesa. Ela diz estar animada para conhecer a capital brasileira e compartilhar os novos conhecimentos com os colegas professores. “Confesso que tenho muitas expectativas, afinal, como Gabriel, também amo política e história. Estou curiosa para conhecer Brasília, que é o coração do nosso país em termos políticos”, comenta.

Segundo a professora, Gabriel se interessa muito por política, devora livros de história e está sempre disposto a participar de projetos na escola. “O Gabriel é um aluno humilde, de uma família de agricultores que buscaram dar estudo aos filhos”, diz Aparecida. “Percebi que gosta de debates sobre fatos históricos, mais precisamente fatos políticos.”

Ele conta que se sentia preparado para escrever sobre o bicentenário da Independência, pois a professora havia recomendado vários livros que abordam o assunto. “Achei o tema da redação muito interessante, porque ele faz a gente pensar no que a gente fez e no que a gente ainda pode fazer para melhorar o nosso país”, diz Gabriel.

O estudante conta que o que mais espera da experiência em Brasília é o debate. “É através dele que construímos a nossa democracia, respeitando a opinião divergente e elaborando juntos projetos que vão melhorar a vida de quem vive no nosso país”, afirma.

VIVÊNCIA LEGISLATIVA

O concurso Jovem Senador 2022 premiou 27 estudantes (um de cada estado e um do Distrito Federal) que cursam o ensino médio em escolas públicas. A seleção foi feita a partir da classificação das redações que os alunos escreveram, sob a orientação de um professor, sobre o tema proposto – os 200 anos da Independência.

Os alunos e professores selecionados vão a Brasília para acompanhar de perto o funcionamento do Senado. Eles poderão simular a atuação dos senadores durante quatro dias, começando pela posse e eleição da Mesa (presidente, vice e secretários), chegando até a aprovação dos projetos e sua publicação no Diário do Senado Federal.

Os estudantes poderão propor projetos de lei. As sugestões que forem acatadas serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado. Desde o início do programa, em 2008, 54 proposições foram apresentadas ao colegiado, 40 foram aceitas e passaram a tramitar como projetos de lei, e duas seguiram como propostas de emenda à Constituição (PECs).

Agência Estadual de Notícias