Covid-19: Opecam orienta para que igrejas observem recomendações

A Ordem dos Pastores Evangélicos de Campo Mourão (Opecam), emitiu uma nota às igrejas, recomendando para que seus líderes observem as orientações repassadas pelas autoridades estaduais sobre as medidas de segurança contra o coronavírus.

“Estamos apenas reiterando as recomendações de nossas autoridades estaduais e municipais e aconselhando as igrejas que as observem”, disse o pastor Fábio Vinicius Firbida, presidente da Opecam.

A orientação é para que não sejam realizados eventos ou reunião de público que reúnam acima de 50 pessoas. “A Opecam se alinha com essas diretrizes e aconselha que as igrejas observem as decisões vigentes”, diz comunicado da Opecam ás igrejas ligadas com a Ordem.