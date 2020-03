Acamdoze faz entrega de prêmios “Vereador Nota 10” e “Câmara Nota 10”

A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze) fez na manhã deste sábado (7), durante a sua 168ª Assembleia Geral Ordinária, a entrega de títulos dos prêmios “Vereador Nota 10” e “Câmara Nota 10”. O encontro aconteceu na sede da entidade, reunindo parlamentares de várias cidades da região e Campo Mourão. O vice-presidente da Uvepar, Luciano Soares de Souza, participou da reunião.

Os vereadores eleitos “Nota 10” foram: Valdir Hermes da Silva (Engenheiro Beltrão – presidente da entidade); Claudio Adão Lima (Araruna); Fabio Alexandro Sexugi (Peabiru); Severino Barboza de Albuquerque (Engenheiro Beltrão); e João Alves Correia (Quinta do Sol). Já as três Câmaras “Nota 10” foram de Campo Mourão; Araruna e Engenheiro Beltrão. A premiação é referente ao ano de 2019 e tem por finalidade incentivar a função legislativa na esfera regional através de sua participação e frequência nas assembleias gerais, seminários, cursos, palestras e demais eventos da Acamdoze.

“O prêmio é um incentivo para que o vereador continue fazendo um bom trabalho em prol da comunidade e buscando se capacitar também”, falou Valdir Hermes da Silva, presidente da Acamdoze, que também recebeu o título.

O vereador Claudio Adão, de Araruna, recebeu o título pelo terceiro ano consecutivo. “É muito satisfatório receber este reconhecimento, de uma entidade do nível que é a Acamdoze. Ele te dá um incentivo para continuar como trabalho. Não é pago, estou recebendo por mérito, por ser um vereador participativo. Acho esta premiação muito válida”, frisou.

Outro “Vereador Nota 10” é João Alves Correia, mais conhecido como J.J. Coreia, de Quinta do Sol, ele disse que o título é o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido. “Quero oferecer este título à minha cidade e a todos os meus eleitores que confiaram em mim, a qual sou representante. Para gente é muito gratificante, é sinal que estamos no caminho certo buscando sempre o melhor para a nossa comunidade”, frisou.

O vereador de Engenheiro Beltrão, Severino Barbosa Albuquerque, recebeu o título pela primeira vez. Ele disse que se sente orgulhoso pelo reconhecimento. “Sempre participamos dos cursos da entidade, capacitações, entre outras atividades, penso que mais vereadores deveriam aproveitar este espaço”, frisou. “Ser vereador tem que ter conhecimento, buscar o que é bom para a população, e isso se faz correndo atrás, se capacitando”, argumentou.

O parlamentar Fabio Sexugi, de Peabiru, é “Vereador Nota 10” pelo terceiro ano seguido. Ele destacou a importância da premiação. “Aprecio bastante esta premiação e considero muito o trabalho desenvolvido pela Acamdoze. Para mim este título é motivo de alegria porque sei que é um reconhecimento do nosso esforço em esfera regional. E digo para aqueles que eventualmente não participam que participem e estejam presentes, porque a Acamdoze com certeza dinamiza e amplifica o trabalho do vereador”, argumentou.

O vereador de Campo Mourão, Sidnei Jardim, participou da assembleia e recebeu o prêmio pela Câmara de Campo Mourão de “Câmara Nota 10”. Já o vereador Wagner Malaco recebeu o prêmio pela Câmara de Araruna. Durante a reunião, os vereadores também votaram e aprovaram requerimentos de interesse da região e assistiram ainda a uma palestra proferida pelo procurador jurídico da Acamdoze, Julio Cesar Polido, sobre regras eleitorais. “Foi um encontro muito produtivo”, destacou o presidente da Acamdoze.