Campo Mourão Futsal estreia com vitória na Copa Pitanga

Começando com pé direito em mais um torneio, o Campo Mourão venceu a equipe de Umuarama no primeiro jogo da Taça Pitanga de Futsal. Placar apertado em um jogo bastante disputado, o time mourãoense conquistou a vitória por 2×1.

Os gols do Campo Mourão foram marcados por Kaique, no primeiro tempo e Hernandes, na segunda etapa. Umuarama diminuiu com Foguinho, fechando o placar. O próximo confronto do Campo Mourão é contra o Marechal, neste sábado (07), também às 20h. Já o Umuarama enfrenta Pitanga às 21h. Todos os jogos estão sendo transmitidos pelo Facebook.