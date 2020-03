Acamdoze faz assembleia neste sábado e entrega dos prêmios Vereador e Câmara “Nota 10”

A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze) realiza a sua 168ª Assembleia Geral Ordinária neste sábado (7). O encontro inicia a partir das 9 horas, na sede da entidade, em Campo Mourão.

Além da leitura e votação de requerimentos com demandas da Comcam, a entidade fará também a entrega de títulos dos prêmios “Vereador Nota 10” e “Câmara Nota 10”. Os vereadores “Nota 10” eleitos são: Valdir Hermes da Silva (Engenheiro Beltrão – presidente da entidade); Claudio Adão Lima (Araruna); Fabio Alexandro Sexugi (Peabiru); Severino Barboza de Albuquerque (Engenheiro Beltrão); e João Alves Correia (Quinta do Sol). Já as três Câmaras “Nota 10” são de Campo Mourão; Araruna e Engenheiro Beltrão.

A premiação é referente ao ano de 2019 e tem por finalidade incentivar a função legislativa na esfera regional através de sua participação e frequência nas assembleias gerais, seminários, cursos, palestras e demais eventos da Acamdoze. O prêmio é concedido anualmente. Todos os vereadores escolhidos já foram notificados por ofício da premiação.

“É um incentivo a mais para que os vereadores continuem desempenhando sua função da melhor maneira possível”, falou Valdir Hermes da Silva, presidente da Acamdoze. Ele comentou ainda que a assembleia é um momento oportuno aos vereadores para apresentarem os problemas de suas regiões. “Os encontros deveriam ser de casa cheia, mas entendemos que muitos, até por questões de agenda não conseguem participar”, acrescentou.