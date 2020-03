Integrado realiza XVII Mostra Agronômica neste sábado

O Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) realiza, neste sábado (7), a 17ª edição da Mostra Agronômica. O evento, já tradicional no calendário acadêmico, será realizado no Centro Universitário Integrado – Unidade Câmpus, das 8h às 12h.

A Mostra, que deve reunir universitários, professores, produtores rurais e empresas do setor agrícola, tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos do curso de Agronomia a chance de trocarem informações e conhecimento com os técnicos das empresas do setor, como acontece no dia de campo. O evento também é uma oportunidade para que os universitários possam apresentar aos familiares e agricultores da região de Campo Mourão as práticas e tecnologias mais recentes da Agronomia.

Para o professor do curso de Agronomia do Integrado, Leonardo Pim Petean, um dos organizadores da Mostra, o evento é muito importante, pois é o momento dos acadêmicos apresentarem o trabalho realizado com as empresas parceiras. “A Mostra é importante porque os acadêmicos acabam trabalhando com as empresas parceiras na implantação e condução das unidades demonstrativas, onde as empresas empregam diversas tecnologias, produtos e máquinas. Durante o ano passado, as empresas conduziram com os acadêmicos suas unidades demonstrativas e, agora, é hora de conhecermos os resultados das tecnologias empregadas”, explica Pim Petean.

Após o café da manhã, os participantes farão uma visita guiada às áreas demonstrativas. Além das áreas das empresas, o evento contará com um estande onde os formandos do curso de Agronomia irão apresentar mini-palestras sobre temas diversos.

As empresas parceiras da Mostra são: Corteva Agriscience, General Chemicals, Simbiose, Forseed, Spraytec, Bayer, INT, Polli, Inquima, Syngenta, Diamante Fertilizantes, Nufarm, Matsuda, AgroEnsaio, Camagril e Valta Kato Tratores.

A mostra agronômica é aberta à comunidade e para participar não é preciso inscrição prévia. A Unidade Câmpus está localizada na Rodovia BR 158, KM 207, em Campo Mourão (PR).