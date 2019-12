Acamdoze e Uvepar assinam termo de cooperação e reforçam parceria em prol dos vereadores da região

A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze) e União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar), assinaram um termo de cooperação entre as duas entidades. O documento foi assinado recentemente em Curitiba, na sede da Uvepar, pelo presidente da Acamdoze, Valdir Hermes da Silva, acompanhado do procurador jurídico da Acamdoze, Julio Cesar Pulido, e o vice-presidente da Uvepar, Luciano Soares Souza.

Com a assinatura do termo, as duas associações de vereadores reforçam a parceria em prol das Câmaras da Comcam. “Com esta parceria as Câmaras filiadas a Acamdoze terão muito a ganhar, poderemos, por exemplo, trazer mais cursos de capacitação aos nossos vereadores, a exemplo do que promovemos recentemente sobre Legislação Eleitoral, que reuniu um grande número de parlamentares”, falou Silva, ao agradecer toda a diretoria da Uvepar pela parceria.

O presidente da Acamdoze informou que no próximo ano continuará os trabalhos para filiar mais Câmaras da região a Acamdoze. Neste ano, segundo ele, as Câmaras de Campo Mourão e Terra Boa voltaram a fazer parte da Acamdoze. “Queríamos ter trazido mais, mas infelizmente não conseguimos, mas no ano que vem a luta continua”, falou.

Silva afirmou que no próximo ano o foco da Acamdoze será investir na capacitação do vereador com o oferecimento de cursos gratuitos, o que será possível com a parceria junto a Uvepar. “Como sabemos o Tribunal de Contas está cobrando muito as Câmaras de todo o Estado e da região com relação a gastos com cursos e diárias. Para isso não acontecer na região estaremos intensificando cursos gratuitos aos nossos vereadores, só vai para fora quem quiser mesmo”, falou ele, ao pedir a união dos vereadores em prol do fortalecimento da Acamdoze e da região.

O presidente da Acamdoze fez ainda um balanço positivo de sua gestão em 2019. “Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, visitamos várias Câmaras e procuramos olhar para as demandas da região através da Acamdoze nas nossas assembleias. Além disso oferecemos algumas capacitações aos nossos vereadores. Só temos a agradecer toda a diretoria pelo trabalho, vamos procurar melhorar ainda mais no próximo ano”, ressaltou.