Morre Ivo Chiroli, pioneiro do ramo gráfico em CM

Morreu na manhã de hoje, 15 dias após sofrer um acidente de trânsito, em Campo Mourão, o pioneiro do segmento gráfico do município, Ivo Chiroli. Ele estava internado em Maringá, com fratura na clavícula causada pelo acidente, ocorrido no dia 4 de dezembro.

Aos 84 anos, ele dirigia um Fiat Palio quando acabou invadindo a avenida Manoel, Mendes de Camargo, no momento em que um Ford Ka seguia pela preferencial. O impacto foi inevitável, sobre a porta do motorista, deixando Chirolli preso ás ferragens. Ele estava acompanhado da esposa, que não se feriu.

O empresário da conhecida Gráfica Mourão foi descrito pelo jornalista Ilivaldo Duarte, em entrevista ao seu blog, “como uma pessoa simples, batalhadora e vencedora, com bons propósitos e uma energia enorme, desejando o bem para todos.”

Ivo nasceu em Tabatinga (SP), era casado com Maria Cleide e deixa os filhos Marcos, Marcelo, Márcio e Ivo Júnior. Era avô de Ana Laisa, Nicole, Ivo Neto, Lenara, Isadora, Pedro Otávio e Enzo.

Chegou a Campo Mourão em primeiro de abril de 1969, para gerenciar uma gráfica. Mas, antes passou a infância em Maringá, dos 9 aos 32 anos. Em um ano morou em Londrina trabalhando e praticamente vivendo dentro da Grafica Ipê, onde conheceu Walkírio Bueno, que mais tarde tornou-se seu sócio na Grafica Mourão.

Seu legado continua na pessoa dos seus filhos que trabalham e continuam o ideal do pai na mesma gráfica, que foi o motivo de sua vinda ao solo mourãoense. Velório será realizado no Prever e o corpo será cremado em Maringá. Informações Blog do Ilivaldo