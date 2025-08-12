Vítima de sequestro relâmpago pula de carro ao passar pela PRF e escapa de bandidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã desta terça-feira (12), por volta das 10h30, um homem vítima de sequestro relâmpago, no município de Ibiporã. A vítima, morador de Brasília (DF) e revendedor de uma joalheria, estava hospedada em um hotel na região central de Londrina, onde foi rendida por dois homens armados com facas.

Os criminosos obrigaram o homem a dirigir um veículo Tracker no sentido de Ibiporã. Ao passar pela Unidade Operacional da PRF no município, a vítima conseguiu se lançar para fora do carro e foi socorrida pela equipe de plantão.

Os assaltantes fugiram com o veículo, que foi localizado abandonado em Jataizinho (PR). A vítima e o carro recuperado foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Ibiporã.

Casos semelhantes já ocorreram em outras rodovias, como o de uma jovem de 21 anos que, em novembro de 2024, saltou de um carro em movimento na BR-381, em Sabará (MG), para fugir do ex-namorado. Ela aproveitou a aproximação de uma fiscalização da PRF para escapar, sendo resgatada com ferimentos leves e resultando na prisão do agressor.

Da Assessoria: PRF