Unespar abre inscrições para o Vestibular 2026

Estão abertas as inscrições, até o dia 14 de outubro, para o Vestibular 2026 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 1.700 vagas, para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, para ingresso no ano de 2026.

As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 23 de novembro, de forma presencial.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, será possível optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição.

Saiba mais clicando no link!

https://tinyurl.com/mvb6b7de