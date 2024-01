Veículo usado em homicídio em Mamborê é apreendido em CM e suspeito preso

Em uma resposta rápida, a Polícia Militar apreendeu por volta das 20h de ontem, o veículo GM/Montana, que havia sido utilizado pelo autor do homicídio ocorrido no final da tarde, na cidade de Mamborê. O veículo foi localizado em uma conveniência no Residencial Parque do Lago, em Campo Mourão.

Um jovem, de 23 anos, que se apresentou com o proprietário do veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Questionado se teria estado na cidade de Mamborê no final da tarde, ele disse que não, alegando que estava na conveniência desde às 15h, ou seja, antes do crime ocorrido em Mamborê.

No entanto, imagens de monitoramento, mostraram que ele chegou no estabelecimento, às 18h50. Diante das evidências, o rapaz mudou a versão, afirmando que esteve apenas no distrito de Piquirivaí, que fica localizado entre Campo Mourão e Mamborê.

Os policiais ainda constataram que o veículo teve a placa traseira adulterada, conforme imagens de câmeras. Após algumas possíveis combinações chegou-se à placa original, registrada no município de Campo Mourão.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para 16ª SDP para prestar esclarecimentos. O veículo Montana também foi entregue na delegacia. O suspeito foi questionado sobre seu celular, mas ele disse não se lembrava onde havia deixado, dizendo que só iria continuar se pronunciando na presença de seu advogado. Ele teria levado o atirador a Mamborê para cometer o crime.

O CRIME

O comerciante Ademir Mendes de Lara, de 51 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira, 16, em frente ao seu estabelecimento comercial, na avenida Paulino Ferreira Messias, próximo ao Estádio Municipal de Mamborê.

O atirador parou o veículo Chevrolet Montana, a cerca de 50 metros do local, caminhou em direção a vítima e fez os disparos. Ademir Saruva, como era conhecido, morreu no local.