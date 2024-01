PRF e PM apreendem veículo abarrotado de maconha em Goioerê

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Paraná, durante ações conjuntas no combate ao crime organizado, apreenderam um veículo I/GM Captiva Sport FWD, abarrotado de drogas, na cidade de Goioerê.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h desta quarta-feira, 17. O veículo estava dois pneus avariados e sem o condutor. Iniciado os procedimentos de fiscalização, as equipes policiais encontraram grande quantidade de maconha, que após pesados, totalizaram 625 kg da droga.

Também descobriram que as placas eram falsas e que as originais são da cidade de Paranavaí, com restrição judicial.

Buscas foram realizadas nas imediações, porém, o condutor do veículo não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Goioerê.