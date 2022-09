Veículo tomba após colisão em bairro de Campo Mourão

Em mais um acidente de trânsito registrado em Campo Mourão, um veículo Fiat Fiorino acabou tombando no meio da rua. O tombamento ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 21, após colisão com um GM/Prisma, na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a Rua Marfim, no Jardim Flora.

O motorista do Prisma dirigia pela rua Marfim, sentido ao centro, quando o condutor da Fiorino que seguia pela avenida atravessou o cruzamento.

A batida foi inevitável e causou o tombamento da Fiorino, enquanto o motorista do Prisma perdeu o controle da direção e subiu o meio-fio, parando sobre a calçada. Os dois carros tiveram danos de media monta, porém, os motoristas não se feriram.

Eles até recusaram atendimento do Siate. Chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a ocorrência do acidente.