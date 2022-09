Campo Mourão em 8º no Paraná e 23ª no Sul no ranking de competitividade

Em 2022, Campo Mourão se destacou como 8ª colocada entre as cidades do Paraná na 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, além de aparecer na 23ª colocação entre os municípios da região Sul e na 77ª posição do ranking nacional das cidades mais competitivas no Brasil. Em relação a 2021 o município avançou 2 posições.

O levantamento, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), envolveu 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. A avaliação apontou alguns potenciais de Campo Mourão entre eles os pilares que se destacam: 10º acesso à saúde (49 posições em relação a 2021), 25º saneamento básico, 28º capital humano e 74º em funcionamento da máquina pública.

O Ranking de Competitividade dos Municípios visa apoiar os gestores públicos brasileiros na tomada de decisões, com foco na melhoria da administração das cidades. Por meio da metodologia SEALL, focada na sustentabilidade e investimentos responsáveis, o ranking incorpora indicadores alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Ranking é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia. Esta organização é fruto de ampla reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade a nível municipal no Brasil.