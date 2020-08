Veículo roubado em Curitiba é recuperado em Iretama

Um veículo Land Rover/Discovery, roubado em Curitiba, na noite de quarta-feira, foi recuperado pela Polícia Militar, por volta das 13h dessa quinta-feira, no Distrito de Água Fria, em Iretama.

O automóvel foi localizado pela PM em meio a uma mata fechada. O veículo foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

De acordo com o boletim de ocorrência do roubo, a vítima saia da empresa, no bairro Xaxim, quando foi surpreendida por um homem armado.

Ela ficou refém do bandido e só foi liberada no município de Campo Largo, quando conseguiu pedir ajuda e acionar a PM.