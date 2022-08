Veículo roubado em Colombo é apreendido com armas, em Luiziana

Um veículo GM/Onix, tomado de assalto na noite de ontem, na cidade de Colombo, região Metropolitana de Curitiba, foi recuperado em Luiziana. No interior do automóvel os policiais apreenderam armas.

A motorista do automóvel foi abordada por dois homens armados que levaram o carro dela. A Polícia Militar daquela cidade foi comunicada do assalto e durante a noite prendeu os criminosos.

Eles contaram que o veículo estava na cidade de Luiziana. Policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para dar apoio e localizaram o Onix abandonado na rua Onofre Prestes, em Luiziana.

Dentro do carro os policiais localizaram as armas usadas no assalto. O veículo foi levado para o pátio da delegacia de Campo Mourão para ser devolvido à proprietária.