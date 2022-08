Apae terá ações na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão vai realizar algumas atividades durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A campanha anual é desenvolvida de 21 a 28 de agosto, pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) desde 1963. Na edição este ano, adota o tema “Superar barreiras para garantir inclusão”.

A ação tem por propósito conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social, de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Neste domingo, 21, a programação começa com missa em ação de graças, na Catedral São José, às 09h30. Na terça-feira, 23, tem o 1º Encontro de Sensibilização para o primeiro Emprego Apoiado, com apoio da prefeitura e Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Agência do Trabalhador.

No dia 25 é o Dia do Contribuinte na Apae, a partir das 14h. Já no dia 27, na Apae Urbana acontece o encontro a “Paz começa em Casa”, a partir das 13h30, com celebração ecumênica, apresentações e sorteio de brindes às famílias.

De 22 a 26, os alunos das escolas Josephiina Wendling Nunes e Maria José Carneiro de Macedo terão programação especial, com diversas atividades.