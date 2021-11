Veículo roubado em CM é recuperado no Barreiro das Frutas

Um Chevrolet/Cruze roubado no domingo à noite, no centro de Campo Mourão, foi recuperado pela Polícia Militar no final da manhã de hoje, em meio a uma mata na região do Barreiro das Frutas.

Após receber uma denúncia de que havia um carro suspeito no local, os policiais foram até o endereço informado e constataram que era o veículo levado no domingo.

Na ocasião, três bandidos invadiram o estabelecimento e roubaram diversos pertences das vítimas, além do veículo. O automóvel foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão.

Informações e foto: Comunicação Social 11° BPM