Bandidos são presos após roubarem carga de cigarros em Araruna

Em uma ação rápida e conjunta das polícias militares de Araruna, Peabiru e Campo Mourão, dois bandidos foram presos logo após assaltarem um entregador de cigarros, na cidade de Araruna. A dupla fugia, quando foi surpreendida em um cerco policial.

O assalto ocorreu nesta quarta-feira, próximo ao horário do almoço, no centro da cidade de Araruna. A vítima fazia entrega de cigarros com uma Kombi, em um estabelecimento comercial, em Araruna, quando foi rendida pelos criminosos.

Ele foi levado no veículo até uma área rural do município, onde os bandidos passaram a carga para outra Kombi, que havia sido furtada. Em seguida a dupla seguiu com a mercadoria sentido a Campo Mourão.

A vítima acionou a PM e rapidamente as equipes de Campo Mourão e Peabiru foram também mobilizadas para dar apoio ao destacamento de Araruna. Enquanto a equipe de Campo Mourão seguia em direção a Araruna, acabou visualizando a Kombi.

A dupla ainda tentou fugir entrando por uma estrada rural, sentido à Estrada Boiadeira. Houve acompanhamento e a equipe de Araruna também iniciou buscas, sentido a São Geraldo, onde houve a abordagem próximo ao trevo daquele distrito.

“Os dois foram detidos e a carga toda recuperada. Eles disseram que moram em Curitiba e que estavam há pouco tempo em Araruna. O veículo utilizava um aparelho que bloqueia o rastreador”, relatou o sargento Lemos, da PM de Araruna.

Há suspeitas da participação de um terceiro bandido, mas ele não foi localizado. Os dois foram encaminhados juntamente com a carga, avaliada em cerca de R$ 50 mil, para delegacia de Polícia Civil e Peabiru.