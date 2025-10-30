Veículo roubado é encontrado abandonado às margens da PR-465

A Polícia Militar recuperou um veículo Chevrolet Onix prata com alerta de roubo, encontrado abandonado às margens da PR-465, rodovia que liga os municípios de Araruna e Peabiru.

Após receber informações sobre o automóvel, a equipe policial se deslocou até o local indicado, onde confirmou tratar-se do veículo mencionado no boletim de ocorrência. O carro estava com as chaves na ignição e sem sinais aparentes de dano ou arrombamento.

Diante da situação, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Peabiru, onde serão adotadas as medidas cabíveis e providenciada a restituição ao proprietário.