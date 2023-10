Veiculo roubado de locadora, em Londrina, é recuperado em CM

Um veículo Nissan March, que havia sido roubado após ter sido locado na cidade Londrina, na quarta-feira, 11, da semana passada, foi localizado em Campo Mourão na tarde de ontem.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, após a atualização do rastreio a locadora percebeu que o veiculo teria passado de um raio de 100km de distância da cidade de Londrina. Diante da situação a empresa tentou entrar em contato o responsável pela locação, o qual após perceber a suspeita não respondeu mais as mensagens da locadora.

No entanto, na data de ontem, o rastreador do veiculo indicou que o mesmo estaria em Campo Mourão. A PM foi informada e, ao chegar ao local, a equipe fez contato com uma terceira pessoa, que relatou aos policias que teria adquirido o veiculo na cidade de Rolândia, no início dessa semana.

A negociação, segundo ele, ocorreu por meio do Marktplace da plataforma do Facebook. Ele disse que realizou o pagamento de R$ 8 mil via pix. O restante, no valor de R$ 15 mil, seria quitado em um boleto. O veiculo foi encaminhadas para delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com as partes envolvidas.