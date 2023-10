Mercadorias contrabandeadas são apreendidas em veículo em Peabiru

Um veículo Citroen/Aircross, dirigido por uma mulher de 40 anos, foi abordado na madrugada desta quinta-feira, 19, carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. A apreensão ocorreu na PR-900, no contorno na região de Peabiru.

A equipe policial suspeitou do veículo e realizou a abordagem policial em frente ao posto rodoviário. Durante a vistoria ao veículo, foram encontradas várias sacolas contendo produtos provenientes do Paraguai.

A maioria desses produtos consistia em brinquedos, totalizando 1.142 unidades, acompanhado de outros itens, como perfumes, celulares e acessórios de maquiagem.

Essas mercadorias estavam desprovidas de notas fiscais. A equipe policial entrou em contato com a Polícia Federal de Maringá, que liberou e dispensou a apresentação da condutora às autoridades policiais. As mercadorias foram apreendidas e entregues à Receita Federal em Maringá.