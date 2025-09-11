Veículo roubado de idoso em Araruna é recuperado em Engenheiro Beltrão
A Polícia Militar recuperou na manhã desta quinta-feira, 11, um veículo Chevrolet Onix que havia sido roubado na madrugada de ontem, na cidade de Araruna.
O veículo foi encontrado abandonado, por trabalhadores, em uma plantação de eucalipto, na zona rural de Engenheiro Beltrão, por volta das 9h.
A Polícia Milita foi acionada e constatou que o carro possuía alerta de furto/roubo em Araruna. Segundo o boletim de ocorrência, dois indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência de um idoso de 81 anos e levaram o veículo dele.
O automóvel foi localizado com as portas trancadas. A vítima informou que não possuía chave reserva, pois ambas foram levadas pelos criminosos.
Com auxílio de um guincho da Polícia Militar, o Onix foi removido e entregue à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos cabíveis.