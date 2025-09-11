Coamo recebe, pelo segundo ano consecutivo, o Selo ODS Ouro

A Coamo foi novamente reconhecida com o Selo ODS Ouro, concedido pelo Instituto ODS, em cerimônia realizada no dia 9 de setembro, no Teatro Municipal de Osasco, em São Paulo. O evento reuniu mais de 140 entidades de todas as regiões do Brasil.

Para o coordenador de Sustentabilidade Ambiental da Coamo, Djalma Lucio de Oliveira, o momento foi de grande emoção e significado. “Representar a Coamo em um evento tão especial reforça nosso compromisso coletivo com um futuro melhor. Essa conquista consolida nosso posicionamento não apenas como a maior cooperativa do país, mas também pelo destaque em nossas ações alinhadas à sustentabilidade”, destaca.

O reconhecimento confirma o alinhamento das diretrizes da cooperativa com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, envolvendo práticas ambientais, sociais e de governança. No processo de certificação, a Coamo apresentou 17 projetos auditados, cada um vinculado a um dos ODS. Entre eles, ações como o projeto “Transportes do MS: Ação Contra a Mudança Global do Clima” (ODS 13), o Terminal Portuário de Paranaguá com foco em “Vida na Água” (ODS 14), e iniciativas nos entrepostos ligadas ao “Fome Zero e Agricultura Sustentável” (ODS 2). Em Campo Mourão, projetos voltados à saúde, igualdade de gênero e redução das desigualdades também se destacaram.

Segundo o presidente Executivo da Coamo, cada projeto guarda estreita relação com os valores corporativos da Coamo, refletindo em impactos positivos para cooperados, colaboradores e comunidades. O desafio, agora, é ampliar ainda mais esse compromisso. “A conquista do Selo Ouro não é um ponto de chegada, mas um incentivo para continuarmos avançando em boas práticas, fortalecendo a qualidade de vida e atuando de forma exemplar em todos os ODS”, reforça Galinari.