Veículo que teria atropelado mulher na área central é apreendido

A equipe de Homicídios da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão apreendeu no final da tarde desta segunda-feira, um veículo VW/Gol que teria sido utilizado em um atropelamento, supostamente intencional, na área central da cidade.

O atropelamento ocorreu no fim de semana, após uma briga envolvendo duas mulheres, na avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua Roberto Brzezinski. Uma delas acabou atropelada por um automóvel, que fugiu do local.

Na tarde de hoje, a Polícia Civil obteve a informação de que o veículo estaria escondido na rua Higienópolis. A equipe de Homicídio foi ao local e observou um veículo Gol com a traseira protegida por um cobertor, impossibilitando a visualização da placa do mesmo.

O automóvel ainda apresentava danos na parte frontal, tendo características de atropelamento. Diante da denúncia e dos danos observados, o veículo foi apreendido e encaminhado até o pátio da 16ª SDP, onde o mesmo deverá passar por perícia.